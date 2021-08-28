Мать погибшей школьницы из Тюмени высказалась об убийце дочери

Мать погибшей Насти Муравьевой из Тюмени заявила, что хотела бы расправиться с убийцей

В Тюмени, во время церемонии прощания с восьмилетней школьницей Настей Муравьевой, мать рассказала про убийцу дочери. Ее слова передает НТВ.

Женщина заявила, что хотела бы расправиться с 40-летним Виталием Бережным, изнасиловавшим и удушившим ее дочь. Кроме того, она добавила, что смогла бы «уничтожить убийцу», если бы ей дали нож. «Я бы его зарезала», — призналась мать погибшей.

На церемонии также высказались отец и дядя девочки. Последний отметил, что отчасти в произошедшем виновата семья, так как «недоглядели» за ребенком. «Расстрелять его надо», — подытожил он.

В субботу, 28 августа, состоялось прощание с восьмилетней школьницей. На траурную церемонию пришли более 200 человек, в числе которых были родственники, волонтеры, искавшие убитую, и жители города. Похороны девочки состоятся в ближайшее время. На них будут только самые близкие.

Ранее соседка погибшей в Тюмени восьмилетней школьницы рассказала, что за девочкой, которая жила вместе с пьющими родственниками, никто не присматривал, а порой ей даже не хватало еды.

Настя Муравьева пропала без вести 30 июня. В течение долгого времени волонтеры и жители города разыскивали восьмилетнюю школьницу. Ее тело нашли 19 августа возле озера в 2,5 километра от дома. В скором времени правоохранители смогли выйти на подозреваемого — им оказался Виталий Бережной. Полицейские вычислили убийцу благодаря коробке из-под бытовой техники, которая и стала главной уликой в деле. Его ДНК также совпала с образцами, которые нашли на теле школьницы. Мужчину арестовали. Он признался в содеянном.