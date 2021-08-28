Россия
 
Последние новости
Стало известно об угрозе взрыва пассажирского самолета в аэропорту Москвы
Появились подробности о массовой драке мигрантов в центре Москвы 
Российский полицейский похитил знакомого из-за долга и держал его в подвале
Россиянам дали советы по хранению денег во время отпуска
В центре Москвы мигранты устроили массовую драку
Россиянин завоевал второе золото на Паралимпиаде и установил мировой рекорд
Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети
В России выявили 19 492 новых случая коронавируса
Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein
Новости партнеров
Прослушать новость

В Тюмени простились с убитой восьмилетней школьницей

В Тюмени состоялось прощание с убитой восьмилетней школьницей Настей Муравьевой
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Страница «ЧП Тюмень» во «ВКонтакте»

Прощание с убитой в Тюмени восьмилетней школьницей Настей Муравьевой состоялось в субботу, 28 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

В траурный зал пришли родственники погибшей, жители города и волонтеры, которые искали девочку на протяжении полутора месяцев. На прощание пришло более 200 человек, они принесли цветы и игрушки.

Похороны девочки также состоятся 28 августа. По желанию родственников они пройдут только с участием родных.

Настя Муравьева пропала 30 июня, а 19 августа ее тело нашли возле озера Оброчное в двух с половиной километрах от ее дома.

25 августа следователи вышли на след предполагаемого убийцы Виталия Бережного благодаря коробке из-под бытовой техники, которая и стала главной уликой. ДНК мужчины совпало с образцами, которые нашли на теле убитой. Бережной признался в убийстве и изнасиловании девочки.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Суд арестовал обвиняемого в убийстве школьницы в Тюмени
Следствие опровергло причастность Бережного к другим убийствам детей в Тюмени
Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени дал признательные показания