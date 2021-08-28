В Тюмени простились с убитой восьмилетней школьницей

Прощание с убитой в Тюмени восьмилетней школьницей Настей Муравьевой состоялось в субботу, 28 августа. Об этом сообщает РИА Новости.

В траурный зал пришли родственники погибшей, жители города и волонтеры, которые искали девочку на протяжении полутора месяцев. На прощание пришло более 200 человек, они принесли цветы и игрушки.

Похороны девочки также состоятся 28 августа. По желанию родственников они пройдут только с участием родных.

Настя Муравьева пропала 30 июня, а 19 августа ее тело нашли возле озера Оброчное в двух с половиной километрах от ее дома.

25 августа следователи вышли на след предполагаемого убийцы Виталия Бережного благодаря коробке из-под бытовой техники, которая и стала главной уликой. ДНК мужчины совпало с образцами, которые нашли на теле убитой. Бережной признался в убийстве и изнасиловании девочки.