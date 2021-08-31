В лесу обнаружили тело россиянина без головы

Жители Подмосковья нашли труп мужчины с отдельно лежащей головой в шапке

В Московской области обнаружен труп мужчины, голова которого лежала отдельно. Об этом сообщает РЕН ТВ.

29 августа возле деревни Борисово в городском округе Серпухов в лесу под деревом недалеко от ЛЭП нашли погибшего. Его голова в шапке лежала отдельно в метре от тела.

Предположительно, мужчина умер восемь месяцев назад. Причину его смерти установят криминалисты.

Как сообщили изданию в управлении Следственного комитета России (СКР) по Московской области, по факту обнаружения тела проводится проверка.

29 августа сообщалось об обнаружении в Башкирии убитой 15-летней девочки, которая ушла к подруге на день рождения. Ее тело с признаками насильственной смерти было найдено в яме в селе Питяково.