Пропавшие в лесу на Сахалине четыре человека найдены

На Сахалине нашлись четыре человека, ранее считавшиеся пропавшими в лесах Корсаковского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС России по региону.

Люди самостоятельно вышли из леса в районе 10:00 по местному времени, в медицинской помощи они не нуждаются.

Накануне в МЧС сообщили о поисках четырех пропавших сахалинцев, которые поехали в район Новиково 31 августа, оставили автомобиль у леса и пошли за грибами и дикими растениями в местный лес. Когда стемнело, они не смогли найти обратную дорогу. Ночью спасатели поисково-спасательного отряда, волонтеры и сотрудники полиции вели поиски людей, но они не дали результатов.

Ранее стало известно о россиянине, который спрятал в лесу тело убитой им бывшей жены. По данным следствия, 30 июля в ходе поисков на берегу реки Сысола в лесу было найдено тело пропавшей 52-летней женщины. По подозрению в убийстве был задержан ее бывший муж. Он признался в убийстве и подробно рассказал о причинах ссоры и о том, как расправился с потерпевшей. Он скрыл тело в лесу, желая избежать наказания.

