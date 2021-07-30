Россиянин спрятал в лесу тело убитой им бывшей жены

В Республике Коми задержан 52-летний местный житель, которого подозревают в убийстве бывшей жены. Об этом в пятницу, 30 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 30 июля в ходе поисков на берегу реки Сысола в лесу было найдено тело пропавшей 52-летней женщины. По подозрению в убийстве был задержан ее бывший муж. В ходе следствия он признался в убийстве и подробно рассказал о причинах ссоры и о том, как расправился с потерпевшей. Он скрыл тело в лесу, желая избежать наказания.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Решается вопрос об аресте подозреваемого и помещении его в СИЗО, назначены ряд экспертиз, расследование уголовного дела продолжается.

Телеканал РЕН ТВ сообщил, что погибшую звали Наталья Порошкина, он владела фитнес-клубом в Сыктывкаре.

Ранее 30 июля сообщалось, что на дне карельского озера обнаружили тумбочку со спрятанным внутри телом россиянки. В убийстве подозревается сожитель.