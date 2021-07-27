Россиянин после сцены ревности сбросил тело жены в колодец и покончил с собой

В Республике Татарстан 57-летний россиянин покончил с собой после убийства жены. Об этом во вторник, 27 июля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в понедельник, 26 июля, между супругами произошел конфликт. После сцены ревности мужчина порезал ножом и задушил свою 35-летнюю жену, а затем сбросил ее тело в колодец.

Вечером того же дня тело самого убийцы было найдено на железнодорожных путях возле города Нурлат. По предварительным данным, он свел счеты с жизнью. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

В настоящее время сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

7 июля сообщалось, что в челябинском СИЗО покончил с собой сотрудник Росгвардии, убивший бывшую жену.