Росгвардеец покончил с собой после убийства бывшей жены

В челябинском СИЗО покончил с собой сотрудник Росгвардии, убивший бывшую жену. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

По его словам, погибшего нашли в камере днем 6 июля. Следствие проводит проверку. Также начата служебная проверка по факту суицида в СИЗО №1 региональным управлением ФСИН.

15 июня сообщалось о задержании сотрудника спецотряда быстрого реагирования (СОБР) управления Росгвардии по Челябинской области по подозрению в убийстве бывшей супруги. Женщину со множественными ножевыми ранениями обнаружили в хостеле Челябинска, где она работала администратором. Она скончалась до приезда скорой помощи.

Следствие считает, что росгвардеец совершил преступление на почве ревности. Он был арестован на два месяца по обвинению в убийстве.

У пары осталось двое детей.