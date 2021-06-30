Сын решил изгнать бесов из отца-алкоголика и утопил его

Американец из штата Массачусетс, предположительно, убил отца-алкоголика, пытаясь «изгнать беса» из его тела. Полиция считает, что юноша утопил его в пруду, сообщает The New York Post.

19-летнего Джека Каллахана арестовали после того, как он явился домой в мокрой одежде и заявил матери, что не знает, где находится его 57-летний отец Скотт Каллахан. Тело мужчины обнаружили в пруду в парке неподалеку. Сын сначала утверждал, что отец ударил его, в результате чего он отключился и не помнит, что произошло.

По текущей версии следствия, Каллахан обнаружил отца в питейном заведении в сильно нетрезвом состоянии и повез домой на такси, но затем они высадились у водоема, где юноша пытался совершить над отцом некий обряд экзорцизма. Он держал его в воде в положении на спине и окунал в воду, пытаясь изгнать демона по имени «Грязный Дэн». Когда мужчина стал сопротивляться, Джек ударил его и вновь погрузил его голову в воду, в результате чего тот утонул.

Как объяснил полиции подозреваемый, находясь в пруду, он предлагал отцу спастись или отправиться в ад — и в результате тот «выбрал ад».

В прошлом десятилетии в Воронеже завели уголовное дело в отношении супругов по подозрению в убийстве дочери при попытке изгнать бесов.