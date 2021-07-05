Заказавшей убийство отца и мачехи россиянке вынесли приговор

В Елецком районном суде вынесли приговор 17-летней местной жительнице, которая заказала 24-летнему возлюбленному убийство отца и мачехи. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России (СКР) по Липецкой области.

Девушку признали виновной в соучастии в убийстве и покушении. Ее приговорили к семи годам лишения свободы. Второго фигуранта дела приговорили за покушение на двух человек, убийство, а также половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Свою вину подсудимые не признали.

По версии следствия, 17-летняя девушка попросила своего молодого человека убить отца и его жену из-за личных неприязненных отношений к ним. Ночью 28 октября 2019 года она впустила друга, вооруженного ножом, в дом через окно. Молодой человек нанес мачехе девять ударов ножом в грудь. На шум из спальни вышел отец девушки. Он получил от напавшего два ножевых ранения в спину.

Решив, что жертвы скончались, обвиняемые скрылись с места преступления, по дороге избавившись от орудия убийства.

Глава семьи пришел в себя и вызвал бригаду скорой помощи и полицию. Его госпитализировали, смерть женщины констатировали прибывшие медики.