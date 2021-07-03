Оправданная по делу об отравлении мужа российский адвокат найдена мертвой

В Самаре найдена мертвой оправданная по делу об отравлении бывшего мужа Дмитрия Пузикова российский адвокат Екатерина Сокирская. Об этом в субботу, 3 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, тело погибшей обнаружил ее отец. Она скончалась от множественных ножевых ранений. Основным подозреваемым является ее сожитель Алексей Рясков. Ведутся оперативно-разыскные мероприятия.

Екатерина Сокирская (Пузикова) стала известна благодаря громкому уголовному делу о гибели ее супруга — замдиректора регионального отделения «Россельхозбанка» Дмитрия Пузикова. Мужчина скончался после празднования своего дня рождения в кругу семьи. Выяснилось, что он был отравлен подсыпанным в еду таллием.

Родственники погибшего считали Екатерину виновной в убийстве. Следствие также придерживалось этой версии, но обвиняемая заверяла, что мужа убил его брат, которому якобы была выгодна эта смерть. Следствие поддержало версию родственников погибшего, как и суд, который в 2015 году осудил Сокирскую на семь лет колонии.

Позже приговор был отменен, и в ходе повторного разбирательства в 2017 году Сокирскую признали невиновной. История с отравлением и расследованием этого дела была поводом для многочисленных публикацией и документального фильма на одном из телеканалов.