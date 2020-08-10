Россиянка обвинила полковника МЧС в отравлении ртутью

В Подмосковье 36-летняя женщина написала заявление в полицию, обвинив полковника МЧС в отравлении ртутью. Об этом в понедельник, 10 августа, сообщает Telegram-канал BAZA.

По данным канала, в начале августа после поездки на автомобиле россиянка почувствовала себя плохо. Ее тошнило, сильно болел живот. Знакомая женщины порекомендовала исследовать автомобиль на наличие ртути. Потерпевшая так и сделала. Изучившие машину эксперты выявили сильное превышение показателей испарений этого химического элемента. При норме в 300 нанограммов счетчик показал 52000.

Женщина уверена, что случившееся дело рук бывшего мужа — полковника МЧС, у которого остались ключи от ее машины. Не задолго до поездки у нее срабатывала сигнализация, показавшая, что машина открыта.

15 июля сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал предполагаемого серийного отравителя, орудовавшего в центре столицы.

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