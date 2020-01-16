В попытке разослать письма с ядом дипломатам обвинили пенсионеров МВД

В московском СИЗО «Лефортово» содержатся двое бывших сотрудников МВД, которые в 2018 году намеревались разослать письма с отравляющим веществом 13 иностранным посольствам и больше сотни политикам. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, 17 июля 2019 года в Краснодаре были задержаны пенсионеры МВД 43-летний Максим Котоманов и 47-летний Дмитрий Красильников. Первый работал в бухгалтерии краснодарского главка МВД, а второй служил в отделе по борьбе с организованной преступностью и ушел на пенсию в звании подполковника.

По версии следствия, Котоманов, используя фальшивые бланки депутата Госдумы Сергея Железняка, намеревался рассылать письма с ядом по дипучреждениям и лично высокопоставленным европейским сановникам. В его списке значились около двухсот членов Европарламента.

Мужчинам инкриминируется покушение на контрабанду отравляющих веществ.

«МК» напоминает об инциденте, произошедшим в феврале 2018 года, когда ряд посольств: Венгрии, Румынии, Болгарии, Нидерландов, Польши, США, Италии, Канады, Чехии, Франции, Саудовской Аравии — всего 13 учреждений, сообщили о получении по почте странных конвертов, внутри которых был обнаружен порошок белого цвета.

Источник издания указывает, что обвиняемые вложили в конверты отравляющее вещество — яд на основе ртути — и приглашение на праздничное мероприятие «Подари частицу земли Крыма», посвященное принятию полуострова в состав РФ. Письма были подписаны именем депутата Железняка. Известно, что было разослано 200 почтовых отправлений с разными посланиями.

Парламентарий обратился с заявлением в МВД в связи с использованием фейковых бланков с его именем, но полиция не стала проводить проверку, так как поиском отравителей занялась ФСБ. Сотрудники спецслужб в костюмах химзащиты провели обыски у Котоманова и Красильникова и изъяли документы и компьютеры.

МК удалось найти страницу Котоманова в соцсети и выяснить, что он подписан на два сообщества: «Коммунистическая партия» и «Русский мир».

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