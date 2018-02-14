В посольства трех стран в Москве прислали конверты с белым порошком

В посольства Чехии, Франции и Саудовской Аравии в Москве пришли конверты с белым порошком внутри. Об этом в среду, 14 февраля, «Ленте.ру» сообщил источник.

Конверты с порошком пришли с утренней почтой и были вскрыты только днем. Дипмиссии частично эвакуированы, на местах работают сотрудники МЧС и Роспотребнадзора.

По словам источника, около 15 лет назад по всему миру массово рассылались подобные конверты с якобы содержащимся в них вирусом сибирской язвы, однако все они оказались пустышками.

7 февраля сотрудники «Почты России» пресекли попытку переслать винтовку и автомат из Москвы в Забайкальский край. Оружие обнаружили с помощью досмотрового оборудования, установленного в местах сортировки и обработки посылок. Сотрудники почты передали информацию об отправителе и получателе следователям.

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