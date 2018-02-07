«Почта России» затормозила посылку с автоматом Калашникова

Сотрудники «Почты России» пресекли попытку переслать винтовку и автомат из Москвы в Забайкальский край. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает в среду, 7 февраля, агентство «Москва».

«В ходе обработки почты в Москве специалисты службы безопасности "Почты России" выявили в одном из почтовых отправлений две единицы охолощенного огнестрельного оружия: винтовку и автомат Калашникова. Посылка была отправлена из Москвы в Забайкальский край», — пояснили в пресс-службе.

Обнаруженное оружие и информацию об отправителе и получателе уже передали следователям. Отмечается, что выявить запрещенный груз помогло специализированное досмотровое оборудование. Оно установлено в местах сортировки и обработки посылок и мелких пакетов.

В декабре 2017 года сотрудников «Почты России» на Урале заставили вскрыть подарки, которые были выделены для их детей, чтобы достать оттуда лишние конфеты. Сообщалось, что сладкое должны были изъять из-за ошибки поставщика.

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