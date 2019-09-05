Россиянин впечатлился делом «лимонадного отравителя» и выдумал преступление

Уроженец Брянска потерял в Москве борсетку с ценными вещами и заявил полицейским, что его отравили газировкой и ограбили. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным газеты, 30-летний брянец приехал в Москву на заработки, однако вместо этого постоянно знакомился с людьми на улицах, выпивал с ними и ночевал в парках. Однажды в состоянии алкогольного опьянения он потерял борсетку с банковскими картами и мобильным телефоном, после чего пошел в полицию. Там мужчина заявил, что его ограбили, напоив перед этим газировкой с подмешанным психотропным препаратом.

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Эту историю он придумал, вспомнив о серийном отравителе Мурате Сабанове, который сначала угощал людей на улицах отравленным лимонадом, а когда они лишались чувств, забирал ценные вещи. Брянец полагал, что полицейские вспомнят об этих преступлениях и начнут искать его борсетку.

Просмотрев записи с камер уличного видеонаблюдения, силовики установили, что отравления не было: заявитель сам купил алкоголь и предложил собутыльнику из парка. Сейчас по данному факту проводится проверка.

О преступлениях 26-летнего уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова стало известно в июне. Он угощал людей на улицах Москвы отравленной газировкой, после чего те теряли сознание, а злоумышленник грабил их. Сообщалось о как минимум 24 пострадавших, некоторые из них впали в кому. Инциденты происходили в скверах около Чистых прудов, а также на Хохловской площади, получившей неформальное название «Яма», в парке «Горка» и баре «Зинзивер». Журналисты прозвали его Лимонадным отравителем.

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