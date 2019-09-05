В Москве появился новый «лимонадный отравитель»

В Москве неизвестный опоил прохожего газировкой со снотворным и похитил его личные вещи. Об этом в четверг, 5 сентября, сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, в полицию обратился пострадавший от его действий. Он рассказал, что 2 сентября во время отдыха в Сосновском парке на Нахимовском проспекте к нему подсел прохожий, представившись Андреем. При себе у нового знакомого была бутылка газировки. У них завязался разговор, в ходе которого мужчина попросил у Андрея попить. Спустя полчаса он почувствовал слабость, также его стало клонить в сон.

На следующий день потерпевший очнулся в кустах на территории парка, обнаружив пропажу телефона, денег, банковских карт и кроссовок. Сумма ущерба составила около 40 тысяч рублей.

Ранее в Москве произошла серия похожих преступлений. По данным следствия, 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов угощал людей на улице отравленной газировкой, после чего те теряли сознание, а злоумышленник грабил их. Сообщалось о как минимум 24 пострадавших, некоторые из них впали в кому. Инциденты происходили в скверах около Чистых прудов, а также на Хохловской площади, получившей неформальное название «Яма», в парке «Горка» и баре «Зинзивер». В СМИ его прозвали «лимонадным отравителем».

26 июня Таганский суд Москвы отправил Сабанова в СИЗО два месяца. На избрании меры пресечения Сабанов частично согласился с обвинением и заявил, что готов сотрудничать со следствием.

На следующий день в Москве арестовали еще одного человека, подозреваемого в травле горожан психотропными веществами и похищении у них личного имущества. Им оказался ранее судимый житель Твери.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru