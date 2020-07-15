Орудовавшего в центре Москвы серийного отравителя взяли под стражу

Басманный суд Москвы арестовал предполагаемого серийного отравителя, орудовавшего в центре столицы. Об этом сообщает агентство «Москва».

По ходатайству следствия взят под стражу до 12 сентября обвиняемый Владимир Мамиконян, уточнила «Ленте.ру» пресс-секретарь суда Ирина Морозова. Мужчине вменяется разбойное нападение.

54-летнего Мамиконяна задержали утром 13 июля на севере Москвы, у него изъяли бутылку водки, бутылку пива, восемь таблеток препарата азалептин (нейролептик). Дома у задержанного была обнаружена еще бутылка водки с дырочкой от шприца на пробке, сообщает Telegram-канал «112».

В полицию обратился 21-летний приезжий из Баку и сообщил, что в ночь на 11 июля он гулял на Чистых прудах, где незнакомец предложил ему выпить. Молодой человек потерял сознание после употребления спиртного, а очнулся в больнице без смартфона и золотой цепочки. У него диагностировали острое отравление.

Полиция предполагает, что от действий Мамиконяна пострадали еще несколько человек.

Летом прошлого года в Москве произошла серия похожих преступлений. По данным следствия, 26-летний уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов угощал людей на улице отравленной газировкой, после чего они теряли сознание, и злоумышленник грабил их. Сообщалось как минимум о 24 пострадавших, некоторые из них впали в кому. Инциденты происходили в скверах около Чистых прудов, а также на Хохловской площади, получившей неформальное название «Яма», в парке «Горка» и баре «Зинзивер». В СМИ его прозвали «лимонадным отравителем».

26 июня 2019 года Таганский суд Москвы отправил Сабанова в СИЗО два месяца. На избрании меры пресечения Сабанов частично согласился с обвинением и заявил, что готов сотрудничать со следствием.

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