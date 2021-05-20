Усыпивший 30 человек «лимонадный отравитель» получил 16 лет колонии

Мурат Сабанов, который предлагал прохожим выпить отравленную газировку и грабил их в центре Москвы, получил 16 лет колонии строго режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Басманного районного суда Москвы.

Ранее государственный обвинитель запросил для него 17 лет колонии.

Мужчину признали виновным в пяти преступлениях по пункту «в» части 4 статьи 162 («Разбой в особо крупном размере») и в двадцати пяти преступлениях по части 1 статьи 162 («Разбой») УК РФ. Кроме того, ему вменили пункт «г» части 3 статьи 158 («Кража») , часть 1 и часть 2 статьи 159.3 («Мошенничество с использованием платежных карт»), а также часть 2 статьи 325 («Похищение или повреждение документов») УК РФ.

Также с Сабанова взыщут около 1,85 миллиона рублей в пользу гражданских исков потерпевших.

Следствие и суд установили, что с мая по июнь 2019 года уроженец Кабардино-Балкарии в районе Чистых прудов знакомился с людьми, употребляющими алкогольные напитки. Затем он предлагал им попробовать лимонад, в который заранее подсыпал психотропные вещества седативного действия. Таким образом он усыпил около 30 человек.

Сабанов похищал личные вещи и денежные средства жертв. Общая стоимость украденного превысила миллион рублей.

Мошенник искал жертв в скверах около Чистых прудов, а также на Хохловской площади, в парке «Горка» и баре «Зинзивер».