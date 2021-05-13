Для усыпившего 30 человек «лимонадного отравителя» запросили 17 лет колонии

Прокурор запросил 17 лет колонии для Мурата Сабанова, который угощал прохожих отравленной газировкой и грабил их в центре Москвы. Об этом в четверг, 13 мая, сообщает ТАСС.

Оглашение приговора ожидается 20 мая.

Как считает следствие, с мая по июнь 2019 года уроженец Кабардино-Балкарии в районе Чистых прудов знакомился с людьми, употребляющими алкогольные напитки. Затем он предлагал им попробовать лимонад, в который заранее подсыпал психотропные вещества седативного действия.

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После этого они теряли сознание, а Сабанов похищал их личные вещи и денежные средства. Таким образом, злоумышленник совершил серию из 30 ограблений. Общая стоимость похищенного превысила миллион рублей.

Мошенник искал жертв в скверах около Чистых прудов, а также на Хохловской площади, в парке «Горка» и баре «Зинзивер».