Четверо российских школьников отравились при взрыве «бомбы-вонючки»

В школе № 1515 в Москве четверо учеников шестого класса отравились, после того как один из них принес и взорвал «бомбу-вонючку», сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел утром 13 мая. Заказанную из Китая «бомбу-вонючку» принесла и раздавила девочка. После этого у находившихся рядом одноклассников заболела голова — четверо школьников в возрасте 11 и 12 лет, из них три девочки, обратились в медпункт.

В школу пришлось вызвать скорую помощь, на место приехали семь бригад. По данным источника, дети чувствуют себя нормально.

«Бомба-вонючка» — подростковая игрушка, лопающаяся при разрыве капсулы. Внутри нее два вещества, которые при смешивании выделяют запах, похожий на запах вареных яиц.

В апреле сразу в двух регионах России дети отравились хлором в бассейне. В Пензенской области было госпитализировано 20 детей. В Ижевске отравились семеро.