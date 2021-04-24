Российские дети массово отравились хлором в бассейне

В Пензенской области зафиксировано массовое отравление хлором в бассейне, после инцидента было госпитализировано 20 детей. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте правительства региона.

Уточняется, что отравление произошло в городе Нижний Ломов. На место в связи с ЧП выехал врио главы региона Олег Мельниченко. По данным пресс-службы, к настоящему моменту госпитализировано 20 детей, еще одному ребенку госпитализация не понадобилась.

Следователи из регионального управления Следственного комитета России (СКР) выяснили, что изначально отравление было выявлено во время занятий плаванием. «Установлено, что днем 24 апреля 2021 года в ходе занятий плаванием в бассейне Нижнего Ломова Пензенской области 21 ребенок 2004-2013 годов рождения получил отравление хлором разной степени тяжести», — уточнили в ведомстве.

После происшествия возбуждено дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».