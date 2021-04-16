Россиянку объявили в розыск за отравление детей хлором

Жительницу Ижевска объявили в розыск после того, как восемь детей отравились хлором в ее частном бассейне. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) по республике Удмуртия.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Его фигуранткой стала Анна Широкова 1977 года рождения.

По данным следствия, обвиняемая сдавала в аренду принадлежащий ей бассейн в частном домовладении с 13 по 14 апреля 2021 года. В результате восемь несовершеннолетних после купания получили химическое отравление.

После этого Широкова скрылась от органов правосудия и была объявлена в розыск.

Ранее сообщалось, что в Ижевске дети массово отравились хлором в одном из частных бассейнов. Его владелец провел обеззараживающие процедуры, и вечером 13 апреля посетители почувствовали себя плохо, после чего были госпитализированы.