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Российские дети массово отравились в частном бассейне

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Фото: Serena Repice Lentini / Unsplash

Дети массово отравились в одном из частных бассейнов Ижевска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном Следственном комитете России.

Житель города, по информации ведомства, самостоятельно оборудовал бассейн и разместил объявление о его открытии. Он провел все обеззараживающие процедуры. После этого туда пришла группа детей в возрасте от 6 до 14 лет, а также двое взрослых.

После этого, вечером во вторник, 13 апреля, все посетители почувствовали себя плохо. В итоге семерых детей в возрасте от 6 до 12 лет медики госпитализировали с признаками отравления.

Ранее в городе Шахтерск на Сахалине было выявлено девять случаев кишечной инфекции в одном из детских садов. В пресс-службе правительства региона сообщили, что семеро воспитанников дошкольного учреждения были госпитализированы, остальные находились на амбулаторном наблюдении.

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