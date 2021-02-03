Медики увидели опасность в цвете детских купальников и предостерегли родителей. Об этом сообщает Mirror.

В австралийском сообществе Facebook CPR Kids, которое возглавляют педиатрические медсестры, появился кадр, сделанный в бассейне. На первый взгляд кажется, что в воде никого нет, но на самом деле на снимке запечатлен ребенок в синих плавках.

Эксперты объяснили, что в целях безопасности стоит выбирать купальные костюмы ярких цветов, чтобы в случае экстренной ситуации детей можно было четко разглядеть в толще воды.

Помимо этого, представители образовательной организации Royal Life Saving Australia обратили внимание на то, что перед каждым посещением бассейна детям нужно объяснять правила техники безопасности и показывать план эвакуации в случае форс-мажорных обстоятельств.

Пользователи были шокированы фотографией и поблагодарили сообщество за совет. «Спасибо, что освещаете такие важные вещи, мой маленький сын много плавает», «Теперь я буду следить за тем, чтобы он всегда был в ярких плавках», «Я думаю, что розовый цвет будет отличным вариантом», — писали они.

В октябре прошлого года охранник агрессивно выгнал женщину из бассейна из-за неподобающего бикини. Австралийка Кристи Миллер (Kristy Miller) рассказала, что инцидент произошел на территории жилого комплекса, аренда которого обходится ей в 600 долларов (46 тысяч рублей) в неделю. По ее словам, охранник громким тоном сказал, что ей нужно надеть шорты, иначе она не сможет находиться на территории жилищного комплекса.