Охранник агрессивно выгнал женщину из бассейна из-за неподобающего бикини

Женщина пожаловалась на охранника, который агрессивно выгнал ее из бассейна из-за неподобающего, по его мнению, купальника. Ее слова приводит Daily Mail.

Австралийка Кристи Миллер (Kristy Miller) рассказала, что инцидент произошел на территории жилого комплекса, аренда которого обходится ей в 600 долларов (46 тысяч рублей) в неделю. Она загорала в купальнике люксового бренда Calvin Klein, когда к ней подошел работник секьюрити и попросил покинуть шезлонг, поскольку ее наряд не соответствовал правилам дресс-кода зоны отдыха.

По словам Миллер, охранник громким тоном сказал, что ей нужно надеть шорты, иначе она не сможет находиться на территории жилищного комплекса. «Он был очень агрессивным и громким», — подчеркнула она. Отмечается, что по правилам отдыхающим у бассейна также запрещают курить, пить алкоголь, слушать музыку, играть в игры с мячом, прыгать в воду, отдыхать в плавках-стрингах и топлес.

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Героиню материала возмутило поведение секьюрити, поскольку она была одета в «нормальное бикини, которое носят абсолютно все девушки». Вдобавок она считает, что Австралия — не мусульманская страна и ее жители могут носить любую одежду.

Женщина прозвала поступок охранника сексистским, поскольку он не сделал замечания мужчинам, которые были в слишком коротких плавках. «Почему он говорит мне, что делать? Я плачу большие деньги за жилье в этом доме и могу носить все, что мне вздумается», — высказалась Миллер. Она также добавила, что после произошедшего к ней подошел сосед и рассказал, что ранее с его девушкой произошла аналогичная история.

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