Блогершу выгнали из Лувра из-за слишком откровенного наряда

Блогерша из Австралии Ньюша Сайи (Newsha Syeh) рассказала, что охрана парижского Лувра не пустила ее в музей из-за слишком откровенного наряда. На жалобы девушки обратило мнение издание The Sun.

Сайи сообщила о произошедшем в Instagram-сторис. По ее словам, сотрудник службы безопасности музея остановил ее у входа, продемонстрировав «отвратительные и ужасные жесты и мимику». Она добавила, что он бросал на нее «полные ненависти» взгляды.

Позднее блогерша опубликовала в Instagram несколько фото в платье, которое охранник музея счел неподходящим. Оно выделяется откровенным декольте и прозрачной юбкой. «Пикассо бы понравился мой наряд», — прокомментировала один из снимков девушка.

Picasso would have loved my outfit ✨ Фото опубликовано @mewsha

Сайи заявила, что этот инцидент разбил ее сердце. «Это определенно было личным предрассудком», — сообщила она, осудив «устаревшие» правила посещения музея.

Многочисленные подписчики девушки поддержали ее, назвав наряд стильным и красивым. «Мне очень нравится, продолжай сиять и никогда не позволяй им запрещать тебе что-то», — писали они.

Сайи — модный блогер. На ее Instagram подписано почти 250 тысяч человек. Париж она посетила во время своего медового месяца.

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