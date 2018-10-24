«Худшее в мире интервью» вегана-инфлюенсера насмешило читателей

Веган Крис Лавиш (Chris Lavish) рассказал журналистам о своей жизни, но пользователи сети опозорили мужчину и окрестили интервью «худшим чтивом всех времен». Текст вышел 15 октября, однако на него обратили внимание лишь спустя неделю.

Корреспонденты The Cut представили мужчину инфлюенсером — лидером мнений. В разговоре с сотрудниками издания 26-летний Лавиш заявил, что не смотрит телевизор, не читает книги и не играет в компьютерные игры. Все, чем он занимается — пишет письма и путешествует.

Лавиш также рассказал, что является веганом и стрейтэйджером, поэтому не ест пищу животного происхождения, не пьет алкоголь, не курит и не употребляет наркотики. Расслабляется он с помощью набивания татуировок. «Я рассказываю моему тату-мастеру все. Он знает о моей жизни больше, чем кто-либо. Больше, чем моя бывшая подруга», — отметил веган. Он также рассказал, что всегда ходит в солнцезащитных очках, чтобы люди не смотрели ему в глаза.

Читатели, которые увидели опубликованное интервью, пришли от него в бешенство. Пользователь Twitter @brivu написал, что история Лавиша — худшая вещь, которую он когда-либо читал в своей жизни.

Пост получил более 25 тысяч одобрений от других пользователей. В комментариях посмеялись над образом жизни юноши и разобрали его ответы на цитаты. «Это интервью заставило меня превратиться в сварливого старика и кричать "найди работу и сделай нормальную прическу!"» — заявил один из юзеров.

«Инфлюенсер — одно это слово вызывает во мне чистую ярость», — поделился впечатлениями другой комментатор.

Ранее в сети распекли британского таксиста, который попытался наказать нарушителей на дороге. Мужчина сфотографировал их на телефон, однако по правилам ПДД не мог сделать это сидя за рулем автомобиля.

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