Плюс-сайз-модель снялась в купальнике у бассейна и обрадовала фанатов

Популярная американская плюс-сайз-модель, активистка бодипозитива Эшли Грэм приняла участие в откровенной фотосессии и обрадовала поклонников. Соответствующими кадрами она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На первом размещенном фото знаменитость позирует у бассейна в слитном черном купальнике и туфлях на каблуках, а на втором — стоит в душевой кабине в бикини и лаковом плаще такого же цвета. «Если вы увидите, как я бегаю по отелю в Милане в трусах, не обращайте внимания!» — подписала она пост, который собрал 290 тысяч лайков.

Автором съемки стал фотограф с псевдонимом Leone. Отмечается, что фотосессия с участием 32-летней Грэм прошла в отеле Palazzo Parigi.

Фанаты оценили внешний вид модели в комментариях. «Просто сногсшибательна», «Ты невероятно вдохновляешь», «Что за королева. Ей так комфортно в своем теле, несмотря ни на что. Вдохновение и икона для всех женщин», «Потрясающая и сексуальная! Мне нравятся женщины с формами», — высказывались они.

Ранее в октябре Эшли Грэм показала целлюлит и растяжки на теле после родов и прослыла неряхой. Знаменитость снялась в бежевых трусах и кроп-топе зеленого оттенка. При этом на фото были видны несовершенства ее тела, из-за чего некоторые пользователи раскритиковали Грэм.