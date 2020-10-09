Модель показала целлюлит и растяжки на теле после родов и прослыла неряхой

Популярная американская плюс-сайз-модель и активистка бодипозитива Эшли Грэм опубликовала в соцсетях серию откровенных фотографий, на которых она позирует с ребенком, и прослыла неряхой у подписчиков. Соответствующая дискуссия появилась в Daily Mail.

Так, в своем Instagram 32-летняя знаменитость показала кадры, на которых она запечатлена в бежевых трусах и кроп-топе зеленого оттенка. На ее теле видны растяжки и целлюлит, которые появились после родов.

Пост набрал больше 500 тысяч лайков. Некоторые пользователи раскритиковали фото Грэм, посчитав их чересчур откровенными. «Надень что-нибудь, нужно хоть немного уважать себя», «Неряха», «Ужасное жирное тело», «Ей нужно сбросить вес и перестать прославлять ожирение, диабет второго типа уже не за горами», — писали они.

Однако другие одобрили публикацию и выразили свое восхищение в комментариях. «Самая горячая женщина», «Я очень сильно хочу твою фигуру», «Как это мило!», «Я очень благодарна тебе за то, что ты своими снимками нормализируешь красивые, здоровые, послеродовые женские тела», «Ты потрясающая», — высказались фанаты.

Ранее Эшли Грэм поделилась фотографиями в белье из ванной и подверглась осуждению в сети. На первом размещенном кадре знаменитость позирует напротив гардероба с вещами, а на втором — стоит в ванной, опираясь на ее бортик ногой. Подписчики подвергли ее критике в комментариях под публикацией.