Плюс-сайз-модель поделилась снимками в белье из ванной и подверглась критике

Популярная американская плюс-сайз-модель, активистка бодипозитива Эшли Грэм снялась в белье в ванной комнате и была обругана поклонниками. Соответствующими кадрами она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На первом размещенном фото знаменитость позирует сидя напротив гардероба с вещами, а на втором — стоит в ванной, опираясь на ее бортик ногой. Ее запечатлели в черных трусах-стрингах бренда Parade, шерстяном кроп-топе Alexander Wang белого цвета и оранжевых сапогах на каблуках Fendi. В руках Грэм держит желтую сумку той же марки.

Фото опубликовано @ashleygraham

Автором съемки стал фотограф с псевдонимом Leone. Отмечается, что фотосессия с участием 32-летней модели прошла в отеле Palazzo Parigi в Милане.

«Выглядит так, будто вся паста ушла в мои ягодицы», — подписала пост звезда, опубликовав также фото пустой тарелки. Подписчики подвергли ее критике в комментариях под публикацией. «Мне не нравятся эти фотографии», «Это должно выглядеть красиво?», «Нет, мне не нравится», «Сначала я спутал тебя с холодильником», «Твоя фигура нравится не всем, в том числе и мне», — писали фанаты.

Ранее в сентябре Эшли Грэм впервые вышла на подиум после родов. Она приняла участие в показе модного дома Fendi в полупрозрачном черно-белом платье с запахом и принтом в виде теней от цветов, а также серых туфлях на невысоком каблуке.