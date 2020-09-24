Плюс-сайз-модель впервые вышла на подиум после родов

Популярная американская плюс-сайз-модель, активистка бодипозитива Эшли Грэм впервые после родов приняла участие в модном показе люксового бренда Fendi и порадовала фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.

Так, 32-летняя знаменитость вышла на подиум в полупрозрачном черно-белом платье с запахом и принтом в виде теней от цветов, а также серых туфлях на невысоком каблуке. Ее волосы были убраны, а в руках Грэм держала миниатюрную сумку на цепочке.

Эшли Грэм Фото: Shutterstock / REX

«Это был сложный для всех год, и я очень впечатлена стойкостью и быстрой адаптацией модной индустрии. Спасибо всем, кто помог мне (благополучно) вернуться на взлетную полосу. Я так скучала по этому!» — подписала она пост, который набрал 200 тысяч лайков.

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Поклонники оценили внешний вид модели и порадовались за нее в комментариях. «Ты вернулась на подиум! Да!», «Самая потрясающая женщина на планете!», «Сногсшибательна», «Поздравляю, дорогая», «Красотка», — высказывались они.

Ранее в сентябре Эшли Грэм показала растяжки на животе и вдохновила поклонников. Она разместила в сети ролик, на котором крупным планом запечатлен ее живот с несовершенствами. На кадрах Грэм соединяет руки на теле в форме сердца.