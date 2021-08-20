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Полуторагодовалую россиянку нашли живой после четырех дней поисков

В Смоленской области пропавшую полуторагодовалую девочку нашли живой спустя четыре дня
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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Темкинском районе Смоленской области спустя четыре дня после пропажи нашли полуторагодовалую девочку. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

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Ребенок пропал в глухих местах, где нет мобильной связи, а до областного центра четыре часа езды на машине. Маленькую россиянку искали более тысячи человек на протяжении четырех дней.

Девочку удалось найти живой в четырех километрах от места пропажи.

Ранее сообщалось о еще одном пропавшем ребенке. В Красноярском крае семилетний мальчик уехал кататься на велосипеде и не вернулся домой. Известно, что у пропавшего мальчика среднее телосложение, карие глаза и темные короткие волосы.

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