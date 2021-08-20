Стало известно о состоянии найденной в лесу под Смоленском девочки

Врачи наблюдают за здоровьем девочки, найденной в лесу под Смоленском после четырехдневных поисков. Состояние ребенка оценивается как средней степени тяжести, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Стало известно, что полуторагодовалую девочку доставили в Смоленскую областную детскую клиническую больницу. За ее состоянием следят врачи-реаниматологи и педиатры.

«По прибытии в медучреждение ребенок был помещен в отделение реанимации, где ей проведут все необходимые обследования. Состояние девочки находится на личном контроле губернатора», — подчеркнули в администрации Смоленской области.

Когда ребенка обнаружили, его накормили кашей в автомобиле скорой помощи. На видеозаписи, которую предоставило следствие, девочка на руках у матери самостоятельно управляется с ложкой и запивает пищу водой из бутылки, сообщает РИА Новости.

Ребенка нашли 20 августа в Темкинском районе Смоленской области. Девочка ушла из дома утром 17 августа и провела четыре дня в глухих лесах без еды и воды. Маленькую россиянку искали более тысячи человек в течение четырех дней.