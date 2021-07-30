Пропавшего ребенка нашли мертвым в сундуке с игрушками

В США, штате Юта, мальчика нашли мертвым в сундуке с игрушками в его комнате. Об этом пишет NY Daily News.

Четырехлетний Каче Уоллис (Kache Wallis) 24 июля отправился ночевать к бабушке. Однако утром ребенок пропал, бабушка нигде не смогла его найти. Родственники проверили весь дом. После неудачных поисков они решили обратиться в полицию.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что мальчик умер из-за позиционной асфиксии — он задохнулся, находясь в опасном положении. Полицейские выразили соболезнования семье ребенка.

Ранее в Ульяновской области россиянка отказалась от госпитализации своего ребенка, который вскоре скончался от хронического заболевания. Согласно данным следствия, ребенок 2012 года рождения попал в больницу с жалобами на боли в животе. Врачи провели обследования, после которых понадобилась госпитализация. Однако мать не захотела, чтобы ее ребенок ложился в больницу.