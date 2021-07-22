Стало известно о состоянии сбившей троих детей в Москве 18-летней россиянки

Москвичка Валерия Башкирова, сбившая троих детей на пешеходном переходе, находится в камере на 22 человека. О состоянии 18-летней девушки рассказала в эфире «Эха Москвы» член Общественного совета при ФСИН Ева Меркачева.

Так, стало известно, что сейчас девушка находится в камере на 22 человека. «Никаких VIP-условий у нее нет», — сказала она.

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По словам Меркачевой, вместе с Башкировой находятся ранее не судимые сокамерницы, которые совершили нетяжкие преступления, такие как воровство и торговля наркотиками. «Мне показалось, что у девушки все терпимо. Главное, что ее за спиной не называют детоубийцей», — заявила собеседница радио. Она добавила, что еще несколько лет назад за такое преступление девушек могли жесткого избивать сокамерницы и делать другие, не менее ужасные вещи.

20 июля сообщалось, что Башкирова находится не в одиночной камере, а в карантинном отделении СИЗО Москвы. Обвиняемую поместили в СИЗО-6. По словам представителей Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), условия ее содержания полностью соответствуют требованиям закона.

19 июля суд арестовал 18-летнюю студентку, которая на автомобиле сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми, на нерегулируемом пешеходном переходе. Позже стало известно, что в больнице скончался пятилетний мальчик, а затем умер трехлетний ребенок, который в момент аварии был на беговеле.

Башкирову признали виновной по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). За это ей грозит до семи лет лишения свободы.