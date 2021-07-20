Сбившая троих детей в Москве россиянка признала вину

Россиянка Валерия Башкирова, сбившая троих детей в Москве, полностью признала свою вину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, девушка раскалялась в том, что стала виновницей трагедии. Ее родственники выразили готовность помочь пострадавшей семье и выплатить потерпевшим денежную компенсацию. При этом ужесточение меры наказания семья девушки назвала чрезмерной, так как, по их словам, скрываться она «никуда не намерена».

Ранее суд арестовал девушку, она останется в СИЗО до 16 сентября. Ее обвиняют по части 5 статьи 264 «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» УК РФ. За это Башкировой грозит до семи лет лишения свободы.

18-летняя Валерия Башкирова на Mazda сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми, на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве 16 июля. Позже стало известно, что в больнице скончался пятилетний мальчик, а затем умер трехлетний ребенок, который в момент аварии был на беговеле.

Оказалось, что девушка — начинающий водитель. По словам отца виновницы аварии, сейчас она находится в тяжелом состоянии, принимает таблетки и работает с психологом.