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Родственник сбившей троих детей в Москве россиянки рассказал о ее состоянии

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Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Москвы»
В семье сбившей троих детей 18-летней Башкировой рассказали, что она жалуется на кошмары

Россиянка Валерия Башкирова, сбившая троих детей на пешеходном переходе в Москве, ничего не ест и жалуется на постоянные кошмары. О ее состоянии рассказал родственник девушки, передает НТВ.

По его словам, сразу после наезда на детей у девушки произошла истерика. Она позвонила матери и тете и сообщила о случившемся. Они приехали на место и оставили семье пострадавших детей свои контакты, обещали ей оказать посильную помощь.

Сейчас Башкирова находится в своем доме в подмосковном поселке Лесной городок. У нее забрали телефон и отключили интернет, поскольку она находится под домашним арестом.

Также известно, что мать и тетя Башкировой долгое время работали в силовых структурах. Ее отец — личный водитель чиновника.

16 июля 18-летняя россиянка за рулем автомобиля Mazda сбила троих детей на нерегулируемом пешеходном переходе. Позже стало известно, что в больнице скончался пятилетний мальчик, а затем умер трехлетний ребенок, который в момент аварии был на беговеле.

Девушка объяснила произошедшее тем, что одновременно управляла машиной и «сидела в телефоне». На момент столкновения скорость автомобиля достигала 40-50 километров в час. Суд отправил виновницу аварии под домашний арест.

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