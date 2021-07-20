Во ФСИН рассказали о содержании сбившей детей россиянки

Обвиняемая в гибели двух детей в ДТП Валерия Башкирова находится не в одиночной камере, а в карантинном отделении СИЗО Москвы. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба ведомства.

По сообщению управления ФСИН России по Москве, информация о том, что Башкирова находится в одиночной камере следственного изолятора, не соответствует действительности. Она прибыла в изолятор 20 июля и находится в карантинном отделении под наблюдением сотрудников учреждения.

Обвиняемую поместили в СИЗО-6. По словам представителей Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), условия ее содержания полностью соответствуют требованиям закона. Об этом сообщает Telegram-канал ТАСС.

Ранее сообщалось, что суд арестовал 18-летнюю студентку, которая на автомобиле сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми, на нерегулируемом пешеходном переходе. Позже стало известно, что в больнице скончался пятилетний мальчик, а затем умер трехлетний ребенок, который в момент аварии был на беговеле.

Башкирову признали виновной по статье 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). За это ей грозит до семи лет лишения свободы.

Виновницу смертельного ДТП вместо домашнего ареста поместили под стражу до 16 сентября.

Валерия Башкирова полностью признала свою вину.