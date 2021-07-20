Сбившую троих детей 18-летнюю москвичку поместят под особое наблюдение

Валерию Башкирову, сбившую в Москве троих детей, двое из которых скончались, в СИЗО поместят под особое наблюдение, сообщает Telegram-канал Life Shot.

С 18-летней москвичкой будет работать психолог. В изоляторе ее изначально посадили в одиночную камеру, опасаясь, по данным канала, агрессии со стороны других женщин, имеющих детей. Сейчас ей намерены подобрать сокамерницу во избежание ухудшения психологического состояния.

19 июля Тверской суд Москвы изменил меру пресечения Башкировой — вместо домашнего ареста девушку отправили в СИЗО до 16 сентября. Родственники девушки посчитали ужесточение меры наказания чрезмерным.

Авария произошла днем 16 июля на улице Авиаторов в московском районе Солнцево. Башкирова за рулем Mazda сбила троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми, на нерегулируемом пешеходном переходе. Двое детей — пятилетний и трехлетний мальчики — позднее скончались в больнице. Сама Башкирова объяснила ДТП тем, что одновременно управляла машиной и «сидела в телефоне».