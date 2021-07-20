Сбившую троих детей в Москве россиянку отправили в СИЗО

Тверской суд Москвы изменил меру пресечения 18-летней москвичке Валерии Башкировой, сбившей троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми, на нерегулируемом пешеходном переходе. Вместо домашнего ареста девушку отправили в СИЗО до 16 сентября, сообщает ТАСС.

Девушку обвиняют по части 5 статьи 264 «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» УК РФ. За это ей грозит до семи лет лишения свободы. Сама Башкирова полностью признала свою вину и раскаялась в том, что стала виновницей аварии.

Родственники девушки посчитали ужесточение меры наказания чрезмерной, так как, по их словам, скрываться она «никуда не намерена». При этом они выразили готовность помочь пострадавшей семье и выплатить потерпевшим денежную компенсацию.

«Сделаем все, чтобы не "отделалась"»

За то, чтобы ужесточить меру наказания для Башкировой, выступал депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Сделаем все, чтобы не "отделалась". Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», — написал он в своем Twitter. В этом же сообщении он ретвитнул пост журналиста «Вести ФМ» Гии Саралидзе, который назвал девушку «18-летней сукой».

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Один из родственников Башкировой рассказал, что она ничего не ест и жалуется на постоянные кошмары. По его словам, сразу после наезда на детей у девушки произошла истерика. Она позвонила матери и тете и сообщила о случившемся. В свою очередь, те приехали на место и оставили семье пострадавших детей свои контакты, обещали ей оказать посильную помощь.

Отец студентки также рассказал, что его дочь находится в тяжелом состоянии, принимает таблетки и работает с психологом. Он подчеркнул, что избегать наказания она не собирается. Причиной аварии, по его словам, могла стать неопытность девушки за рулем. «И не заметила из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило», — добавил он.

При этом есть информация, что мать и тетя Башкировой долгое время работали в силовых структурах, а ее отец работает личным водителем чиновника.

Обстоятельства ДТП

Авария произошла днем 16 июля на улице Авиаторов в московском районе Солнцево. Девушка за рулем Mazda троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми, на нерегулируемом пешеходном переходе. Пятилетний мальчик был на самокате, трехлетний — на беговеле (детский велосипед без педалей), девятимесячного младенца везли в коляске.

В результате столкновения у пятилетнего ребенка диагностировали перелом основания черепа, он впал в кому и позднее умер в больнице. Трехлетний ребенок получил перелом голени, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Спустя некоторое время он также скончался. У девятимесячного ребенка диагностированы сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Сама Башкирова объяснила произошедшее тем, что одновременно управляла машиной и «сидела в телефоне». Сперва появилась информация, что в момент аварии девушка была пьяна, однако позже это опровергли. На момент столкновения скорость автомобиля достигала 40-50 километров в час. Также отмечалось, что 18-летняя виновница аварии имеет небольшой опыт вождения.

