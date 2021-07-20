Силовые структуры
 
Последние новости
Британцы попросили запретить быструю езду
20-летняя Дочь Джуда Лоу показала тело на новых фото в бикини
Россиянин побывал в Египте вопреки ограничениям и рассказал о бюджетном отдыхе
Великобритания решилась шантажировать Евросоюз в «войне за сосиски»
Россия получила заявки на поставку МиГ-35 за границу
Женщина сбросила 50 килограммов за полтора года и раскрыла секрет успеха
Порошенко пообещал вернуть Крым в течение года
Россияне пожаловались на трудности в поиске работы
ФСБ составила список запрещенных к передаче иностранцам сведений о России
Новости партнеров

Сбившую троих детей в Москве россиянку отправили в СИЗО

Перейти в «Мою Ленту»
Валерия Башкирова (справа)
Валерия Башкирова (справа)
Фото: пресс-служба Тверского суда / РИА Новости

Тверской суд Москвы изменил меру пресечения 18-летней москвичке Валерии Башкировой, сбившей троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми, на нерегулируемом пешеходном переходе. Вместо домашнего ареста девушку отправили в СИЗО до 16 сентября, сообщает ТАСС.

Девушку обвиняют по части 5 статьи 264 «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» УК РФ. За это ей грозит до семи лет лишения свободы. Сама Башкирова полностью признала свою вину и раскаялась в том, что стала виновницей аварии.

Родственники девушки посчитали ужесточение меры наказания чрезмерной, так как, по их словам, скрываться она «никуда не намерена». При этом они выразили готовность помочь пострадавшей семье и выплатить потерпевшим денежную компенсацию.

«Сделаем все, чтобы не "отделалась"»

За то, чтобы ужесточить меру наказания для Башкировой, выступал депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Сделаем все, чтобы не "отделалась". Уже завтра буду обращаться в прокуратуру, чтобы решение суда о домашнем аресте обвиняемой было обжаловано», — написал он в своем Twitter. В этом же сообщении он ретвитнул пост журналиста «Вести ФМ» Гии Саралидзе, который назвал девушку «18-летней сукой».

Один из родственников Башкировой рассказал, что она ничего не ест и жалуется на постоянные кошмары. По его словам, сразу после наезда на детей у девушки произошла истерика. Она позвонила матери и тете и сообщила о случившемся. В свою очередь, те приехали на место и оставили семье пострадавших детей свои контакты, обещали ей оказать посильную помощь.

Отец студентки также рассказал, что его дочь находится в тяжелом состоянии, принимает таблетки и работает с психологом. Он подчеркнул, что избегать наказания она не собирается. Причиной аварии, по его словам, могла стать неопытность девушки за рулем. «И не заметила из-за грузовика, плюс солнце в глаза светило», — добавил он.

При этом есть информация, что мать и тетя Башкировой долгое время работали в силовых структурах, а ее отец работает личным водителем чиновника.

Обстоятельства ДТП

Авария произошла днем 16 июля на улице Авиаторов в московском районе Солнцево. Девушка за рулем Mazda троих детей, переходивших дорогу с двумя взрослыми, на нерегулируемом пешеходном переходе. Пятилетний мальчик был на самокате, трехлетний — на беговеле (детский велосипед без педалей), девятимесячного младенца везли в коляске.

В результате столкновения у пятилетнего ребенка диагностировали перелом основания черепа, он впал в кому и позднее умер в больнице. Трехлетний ребенок получил перелом голени, черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Спустя некоторое время он также скончался. У девятимесячного ребенка диагностированы сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

Сама Башкирова объяснила произошедшее тем, что одновременно управляла машиной и «сидела в телефоне». Сперва появилась информация, что в момент аварии девушка была пьяна, однако позже это опровергли. На момент столкновения скорость автомобиля достигала 40-50 километров в час. Также отмечалось, что 18-летняя виновница аварии имеет небольшой опыт вождения.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Сбившая троих детей в Москве россиянка признала вину
Суд арестовал сбившую троих детей в Москве девушку
Отец сбившей троих детей россиянки рассказал о состоянии дочери
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0118 марта

«Человек не может так долго скрываться»

Российского дальнобойщика признали самым опасным маньяком мира. Теперь его ищут в Москве
12:3716 июля

Россиянин застрелил пенсионера и его жену из охотничьего ружья

11:5316 июля

Россиянка отбилась от залезшего в ее квартиру через окно насильника

10:4116 июля

Напавшего на московских полицейских экс-охранника Обамы отправили в колонию

Силовые структуры00:0116 марта

«Прощайся с домом, ты его больше не увидишь»

«Русского Илона Маска» пытали и убили в СИЗО. Кому перешел дорогу талантливый инженер?
10:0516 июля

В Петербурге из Фонтанки выловили пробывшие в воде около года останки человека

09:3316 июля

Россиянин объяснил привидевшимися демонами атаку на пассажиров автобуса с ножом

09:1016 июля

ФСБ задержала полицейского начальника за взятку в 1,5 миллиона рублей

Силовые структуры00:0713 марта

«Бригада переднего края»

Эти бойцы уничтожили последнего главаря чеченских боевиков. Почему об их работе известно так мало?
08:3916 июля

У россиянина нашли запасы черной икры на три миллиона рублей

07:0316 июля

Бывшего российского полицейского осудят за взятку в виде новогодней елки

20:5715 июля

В России второй раз за день с ножом напали на пассажиров автобуса

Россия
Россиян предупредили о температурных скачках в августе
Российский курьер устроил «подозрительную» фотосессию
«Мама, у меня кипит кровь!»
Платье маленькой Риты вспыхнуло, как факел. У нее обгорело все тело и ей нужна ваша помощь
Федеральный «Семейный тариф» сделает перелеты из Ямала более доступными
«Русские, убирайтесь!»
30 лет назад огромная советская армия уходила из Европы. Чем это обернулось для страны и солдат?
Врач назвал чаще поступающую в больницы с COVID-19 категорию россиян
В России изменили схему управления регионами.
За каждый федеральный округ теперь отвечает свой вице-премьер правительства
Все материалы
Мир
«Они сразу обвинили Россию»
После крушения «Боинга» в Донбассе прошло семь лет. Почему суд до сих пор не нашел виновных?
«Будто бомбу сбросили»
Десятки человек погибли, сотни пропали без вести. Что происходит в Германии после наводнения века?
Войска, погромы и американский след:
кто разжигает новую революцию на Кубе?
Утрата ценностей.
Что заставило Польшу и Венгрию пойти против всей Европы и начать борьбу с ЛГБТ и либералами?
Все материалы
Бывший СССР
Бойцы «Талибана» уже у границ Таджикистана, Узбекистана и Туркмении.
Что творится в республиках и чем это грозит России?
«Он называл себя спасителем Европы»
Литву захлестнул поток беженцев. Что ждет ЕС и как в этом замешан Лукашенко?
Арсен АваковГлава МВД Украины Арсен Аваков ушел в отставку.
Он занял пост при Порошенко, поддерживал националистов и русский язык
Китайское предложение.
Как Пекин распространяет свое влияние на постсоветском пространстве?
Все материалы
Экономика
Час расплаты.
Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Компенсационный рост.
Как агрохолдинги превращают продовольственную безопасность в доходный инструмент
Все материалы
Силовые структуры
Полина БанниковаНесвободное падение.
Москвичка погибла, выпав из окна. Как родители пытаются доказать, что их дочь не самоубийца?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Утопил людей — отвечай!»
Десять лет назад в катастрофе на Волге погибли 122 человека. Что погубило теплоход «Булгария»?
«На работу приходи в чулках»
Как подполковник полиции подставил генерала и сел за домогательства к подчиненным
Все материалы
Наука и техника
В России нет своих GTA и S.T.A.L.K.E.R.
Почему на их создание не готовы тратить миллионы долларов?
Нил Харбиссон вживил себе специальную камеру, преобразующую цвет в звуковую информацию и отправляющую ее во внутреннее ухоМозг из машины.
Как вживление чипов помогает людям и когда киборги станут реальностью?
Танкисты старшего лейтенанта Н. Быстрова перед боями под Смоленском, 1941 год«Мы то же самое повторим»
Как Смоленское сражение изменило ход Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Федор Емельяненко высказался о плохих отношениях с братом
Бернио Верхаген«Как игрок он никто»
Голландский футболист стал главным аферистом в спорте. Как он заключал контракты, не умея играть?
Федор Емельяненко прокомментировал поиск следующего соперника
Радость Италии, слезы датчан и безумие болельщиков.
Самые яркие моменты Евро-2020
Партнерский материал
«Быки» из Краснодара облачились в новую форму
Сборная Италии Поверженные «Львы».
Драма Англии, триумф Италии и фиаско сборной России. Чем запомнится Евро-2020
Макгрегор вышел на бой с Порье с травмой
Все материалы
Культура
МХАТ продлил договор с Ольгой Бузовой на новый сезон
Мультивселенные, диктаторы, бог-бисексуал:
чем закончился сериал «Локи» и зачем он нужен Marvel?
Звезда «Дивергента» высказалась против секс-сцен в нижнем белье
Как Моргенштерн стал главной звездой России и в чем секрет его успеха?
 
Актер из «Подпольной империи» 11 раз выстрелил в человека
Берегись автомобиля.
Как и почему на Каннском фестивале победил фильм о забеременевшей от «Кадиллака» убийце?
Бритни Спирс раз в неделю давали коктейль из сильнодействующих препаратов
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников развеял миф об аллергии
«Я думала, что моя жизнь кончена»
Как американка случайно заразилась ВИЧ, пережила депрессию и стала счастливой
Ведущий Первого канала рассказал о тестировании вакцины от коронавируса на детях
«Я испытываю ужас»
Как скрытые камеры разрушают жизни девушек и толкают их на смерть?
Блокировку ролика российского сенатора на YouTube посчитали цензурой
«Ленин — гриб»
Как гений мистификации Курехин обманул тысячи зрителей и навсегда изменил телевидение в России
26-летний ведущий популярного подкаста погиб в аварии
Все материалы
Ценности
Лукбук бренда нижнего белья PETRA«Дарт Вейдер без маски»
Известная российская модель — о работе на стройке и пути к мировой славе
Министр стиля.
Терезу Мэй ненавидели за вульгарные наряды и неуклюжие выходки. Как ей удалось стать премьером Британии?
Грудь напоказ и рыбья чешуя.
Самые эпатажные наряды звезд красной дорожки в Каннах
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Девушка нашла двух любовниц своего парня и увезла их в путешествие
«Даже ночью это смотрится ужасно»
Богачи каждый год собираются для зловещего ритуала. Что скрывается под их масками?
Диетолог назвала пять мифов о здоровом питании
Чудо в перьях.
История самой странной музейной кражи: как одержимый студент похитил сотни мертвых птиц и ушел от полиции
Женщина вооружилась палкой и спасла пятилетнюю дочь от леопарда
«Осталась бы, сейчас зажигала бы в Кремле и жила припеваючи»
История россиянки, перебравшейся в Великобританию
Гигантский крокодил откусил ногу сторожу
Все материалы
Toyota представила новый гибридный хэтчбек Aqua
Hyundai Creta и еще 9 кроссоверов, которые критиковали за дизайн
Иногда автомобили даже не пытаются нам понравиться
Ford готовит модель с «ниссановским» названием Skyline
Видео: самый дорогой подержанный автомобиль России
Самый мощный Maybach в истории продают за 1 млн евро
Появилась информация о судьбе Kia Stinger
Десять китайских автомобилей, которые любят в России
Рейтинг самых продаваемых моделей первой половины 2021 года
Рекламу BMW на радио запретили из-за рева двигателя
Все материалы
Среда обитания
Россиянам предложили разрешить сжигать траву около дома
Красивая ошибка.
Молодая пара случайно потратила последние деньги на разрушенный особняк. Что из этого вышло?
Россияне назвали главные недостатки своего жилья
Эксперт предупредил россиян об опасностях при продаже квартиры
«Рост цен не прекратится»
В России урезали программу льготной ипотеки. Стоит ли поспешить с покупкой квартиры?
Россияне скупили недвижимость в Дубае
Непростые смертные.
Где живут актеры вселенной Marvel: дома Скарлетт Йоханссон, Роберта Дауни-младшего и других звезд
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Курмыши, молсушка и бракоша:
как и для кого по всей России придумывают удивительные новые слова?
Маршрут построен.
Места, ради которых стоит отправиться в автомобильное путешествие по России
Можем повторить.
Русский Прованс, Русские Мальдивы и другие удивительные места на карте России
В Амурской области нашли дореволюционное захоронение
В Ессентуках пройдет фестиваль популярных киножанров
В Тюмени нашли старинную монету с вензелем императора
В Ботаническом саду Ставрополя распустились экзотические цветы
Все материалы