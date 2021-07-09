На популярном курорте 8-летнюю россиянку едва не засосало в слив бассейна

В одном из спа-отелей Калининграда 8-летняя россиянка едва не утонула в бассейне. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Инцидент на популярном среди туристов курорте произошел вчера, 8 июля. По предварительным данным, волосы девочки засосало в слив бассейна — на помощь ребенку пришли другие отдыхающие спа-центра, они помогли ей выбраться из воды. Позже россиянка была госпитализирована в местную больницу.

Отмечается, что сейчас следователи управления Следственного комитета по Калининградской области выясняют подробные детали происшествия и проводят комплекс проверочных мероприятий. По результатам работы будет дана правовая оценка действиям персонала спа-отеля, а также родителям, оставившим ребенка без присмотра.

В августе 2020 года четырехлетний ребенок умер во время купания в бассейне в Турции. Сообщалось, что двое маленьких детей зашли в воду после активных игр, и спустя некоторое время родители заметили, что один из них не подает признаков жизни.

