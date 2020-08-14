Четырехлетний ребенок умер во время купания в бассейне в Турции

В Турции четырехлетний ребенок умер во время купания в бассейне. Об этом пишет Haberturk.

Несчастный случай произошел днем 9 августа в городе Османие. Согласно информации издания, двое маленьких детей зашли в воду после активных игр, и спустя некоторое время родители заметили, что один из них не подает признаков жизни.

На место прибыла группа медиков, четырехлетнего мальчика доставили в одну из местных больниц. В течение четырех дней врачи пытались стабилизировать состояние ребенка, однако спасти его не удалось.

Предполагается, что официальная причина смерти будет установлена после изучения результатов экспертиз и обстоятельств произошедшего.

В августе прошлого года в больнице Турции скончалась 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, которую ранее затянуло в трубу на дне бассейна. Несчастный случай произошел в одном из отелей Бодрума 18 августа. По словам матери, первым девочку под водой увидел отец, когда нырнул. Он пытался ее вытащить, но тяга в трубе насоса была слишком сильной.

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