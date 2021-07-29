В России от коронавируса умер двухмесячный младенец

Двухмесячный младенец умер в Новосибирске из-за коронавируса. Об этом сообщает Ngs.ru.

Ребенок скончался в детской городской клинической больнице №3. По словам его матери, которые она опубликовала в соцсетях, младенец поступил в больницу с 60 процентами поражения легких. Спустя два дня после госпитализации врачи заявили, что вирус «уничтожил легкие полностью».

Из-за COVID-19 у него развилась двухсторонняя пневмония. Еще через несколько дней ребенок умер. Аппарат искусственной вентиляции легких не помог.

В региональном министерстве здравоохранения гибель младенца подтвердили, точные причины смерти устанавливает патологоанатомическая экспертиза. Как добавили в ведомстве, пневмония, указанная в справке о смерти, пока является предварительной версией.

