Российский врач назвала две причины более легкого течения COVID-19 у детей

Течение COVID-19 у детей проходит легче, потому что у них снижена выработка активных веществ в иммунной системе и плотность рецепторов, к которым присоединяется вирус. Такую причину назвала российский врач, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени Владимирского, главный специалист по инфекционным болезням детей минздрава Московской области Елена Мескина, передает URA.RU.

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«Ребенок только родился, ему нужно, с одной стороны, защититься, а с другой — активно расти, развиваться. Все сделано так, чтобы не было ярко выраженных воспалительных реакций, чтобы дети могли выжить», — пояснила Мескина.

Кроме того, у детей меньше хронических болезней, считает специалист. Она добавила, что у детей менее изношена сердечно-сосудистая система.

По словам педиатра, инфекциониста Татьяны Чаленко, у детей низкий уровень рецепторов, через которые коронавирус проникает в организм. Она добавила, что возбудитель входит через эпителий верхних дыхательных путей и эпителиоциты желудка и кишечника. «Начальным этапом заражения является проникновение SARS-CoV-2 в клетки-мишени, имеющие рецепторы циркулирующего во внеклеточном пространстве фермента II типа. И чем младше ребенок, тем меньше у него этих рецепторов», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что осложнения после перенесенного коронавируса настигают детей и подростков через пару месяцев. Как заявила профессор Сусанна Харит, дети могут переносить COVID-19 незаметно, но через пару месяцев у них развиваются тяжелые последствия, получившие название «детский мультисистемный воспалительный синдром». Чаще всего такие проблемы возникают у подростков в возрасте 13-14 лет и старше.