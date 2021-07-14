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Российский врач назвала две причины более легкого течения COVID-19 у детей

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Инфекционист назвала две причины, по которым дети лучше переносят COVID-19

Течение COVID-19 у детей проходит легче, потому что у них снижена выработка активных веществ в иммунной системе и плотность рецепторов, к которым присоединяется вирус. Такую причину назвала российский врач, руководитель отделения детских инфекционных заболеваний МОНИКИ имени Владимирского, главный специалист по инфекционным болезням детей минздрава Московской области Елена Мескина, передает URA.RU.

«Ребенок только родился, ему нужно, с одной стороны, защититься, а с другой — активно расти, развиваться. Все сделано так, чтобы не было ярко выраженных воспалительных реакций, чтобы дети могли выжить», — пояснила Мескина.

Кроме того, у детей меньше хронических болезней, считает специалист. Она добавила, что у детей менее изношена сердечно-сосудистая система.

По словам педиатра, инфекциониста Татьяны Чаленко, у детей низкий уровень рецепторов, через которые коронавирус проникает в организм. Она добавила, что возбудитель входит через эпителий верхних дыхательных путей и эпителиоциты желудка и кишечника. «Начальным этапом заражения является проникновение SARS-CoV-2 в клетки-мишени, имеющие рецепторы циркулирующего во внеклеточном пространстве фермента II типа. И чем младше ребенок, тем меньше у него этих рецепторов», — объяснила она.

Ранее сообщалось, что осложнения после перенесенного коронавируса настигают детей и подростков через пару месяцев. Как заявила профессор Сусанна Харит, дети могут переносить COVID-19 незаметно, но через пару месяцев у них развиваются тяжелые последствия, получившие название «детский мультисистемный воспалительный синдром». Чаще всего такие проблемы возникают у подростков в возрасте 13-14 лет и старше.

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