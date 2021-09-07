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Стало известно о выжившем после встречи с похитителем в Киселевске ребенке

Мальчик выжил после встречи с подозреваемым в убийстве школьниц в Киселевске
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Фото: СК РФ

Мама выжившего после встречи с подозреваемым в убийстве школьниц в Киселевске (Кемеровская область) мальчика рассказала, при каких обстоятельствах дети пошли к нему домой. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

Стало известно, что мальчик играл на детской площадке, когда к нему подошла одна из девочек, которая впоследствии была убита, и предложила пойти вместе со школьницами на другую улицу. Там, по словам женщины, детей ждал «дядя Витя», который дал им сладости и предложил пойти к нему домой. Однако мальчик отказался и ушел.

Ранее следователи подтвердили обнаружение тел пропавших девочек и задержание подозреваемого в расправе над школьницами. Им оказался 41-летний житель города Мыски, который уже отбывал наказание за насильственные действия сексуального характера.

6 сентября одноклассницы не пришли домой из школы. В ночь на 7 сентября родители заявили в полицию о пропаже школьниц. Было возбуждено уголовное дело.

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