Следователи подтвердили обнаружение тел пропавших школьниц в Киселевске

В Следственном комитете России (СКР) подтвердили обнаружение тел 10-летних девочек, пропавших 6 сентября по дороге из школы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также следователи заявили, что установили подозреваемого в расправе над школьницами. Им оказался 41-летний житель города Мыски. Ранее он отбывал наказание за насильственные действия сексуального характера. Мужчина задержан.

Расследование продолжается, устанавливается полная картина произошедшего и мотива преступления.

Ранее подозреваемый показал место, где спрятал тела убитых девочек.

6 сентября одноклассницы не пришли домой из школы. В ночь на 7 сентября родители заявили в полицию о пропаже детей. Было возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали следователи по особо важным делам и криминалисты.