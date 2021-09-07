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Следователи подтвердили обнаружение тел пропавших школьниц в Киселевске

СКР: подозреваемым в убийстве школьниц оказался судимый 41-летний житель города Мыски
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Фото: СК РФ

В Следственном комитете России (СКР) подтвердили обнаружение тел 10-летних девочек, пропавших 6 сентября по дороге из школы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также следователи заявили, что установили подозреваемого в расправе над школьницами. Им оказался 41-летний житель города Мыски. Ранее он отбывал наказание за насильственные действия сексуального характера. Мужчина задержан.

Расследование продолжается, устанавливается полная картина произошедшего и мотива преступления.

Ранее подозреваемый показал место, где спрятал тела убитых девочек.

6 сентября одноклассницы не пришли домой из школы. В ночь на 7 сентября родители заявили в полицию о пропаже детей. Было возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали следователи по особо важным делам и криминалисты.

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