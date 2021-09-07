Место обнаружения тел убитых школьниц попало на видео

Задержанный по подозрению в убийстве школьниц в Киселевске рассказал о спрятанных телах

В Киселевске Кемеровской области на видео попало место, где были обнаружены тела двух десятилетних школьниц, пропавших 6 сентября. Запись публикует Telegram-канал «112».

41-летний местный житель, задержанный по подозрению в изнасиловании и убийстве девочек, рассказал полицейским, где спрятал тела.

Мужчина признался , что изнасиловал девочек и задушил их. Ранее он уже отсидел срок за насильственные действия сексуального характера и освободился два года назад.

6 сентября одноклассницы не пришли домой из школы. В ночь на 7 сентября родители заявили в полицию о пропаже детей. Было возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали следователи по особо важным делам и криминалисты.

