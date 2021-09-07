Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве школьниц в Киселевске

Задержанный за убийство школьниц в Киселевске нарушал надзор после освобождения из колонии

Подозреваемый в убийстве девочек в Киселевске Кемеровской области дважды нарушал условия надзора после освобождения из колонии. Подробности о задержанном сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Также, по данным Telegram-канала Life Shot, у подозреваемого есть супруга и трое детей. Периодически задержанный подрабатывал водителем. В июле мужчина пропал, его поиском занялись волонтеры. Оказалось, он был госпитализирован с микроинсультом.

Ранее следователи подтвердили обнаружение тел пропавших школьниц и задержание подозреваемого в расправе над девочками. Им оказался 41-летний житель города Мыски, ранее отбывавший наказание за насильственные действия сексуального характера.

6 сентября одноклассницы не пришли домой из школы. В ночь на 7 сентября родители заявили в полицию о пропаже детей. Было возбуждено уголовное дело. На место происшествия выехали следователи по особо важным делам и криминалисты.