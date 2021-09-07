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Раскрыто прошлое подозреваемого в убийстве школьниц в Киселевске

Жена развелась с подозреваемым в убийстве девочек в Киселевске, детей он бросил
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Кадр: Telegram-канал BAZA

Жена подозреваемого в убийстве школьниц в Киселевске (Кемеровская область) развелась с ним после того, как он бросил ее восьмилетнюю дочь одну на речке. Об этом сообщает Life.

41-летний житель кемеровского города Мыски Виктор П. освободился из колонии после отбытия наказания за насильственные действия сексуального характера в 2019 году, познакомился с женщиной и сразу же женился. Но своей избраннице он не рассказал о судимости. Она узнала об этом случайно лишь через год супружеской жизни от знакомой, работавшей секретарем в суде.

Виктор П. объяснял супруге административный надзор тем, что с кем-то поругался и теперь ему надо отмечаться в правоохранительных органах.

Жена решила с ним развестись после того, как он бросил ее восьмилетнюю дочь одну на речке. Мужчина отлучился в туалет и пропал, а девочке пришлось одной идти четыре километра домой. Жена поначалу думала, что муж утонул, его тело искали спасатели и водолазы. Но позже его нашли в больнице. После развода бывшая супруга грозила отрубить Виктору П. голову топором, если он приблизится к ее дому. Троих родных детей мужчина бросил.

7 сентября сообщалось, что подозреваемый дважды нарушал условия надзора после освобождения из колонии. Он сознался в том, что изнасиловал и убил двух девочек 10 лет, которые 6 сентября не вернулись из школы.

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Предыстория: Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве школьниц в Киселевске
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