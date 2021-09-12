Подозреваемый в побоях россиянин задушил десятимесячного ребенка

В Челябинской области десятимесячную девочку задушил сожитель ее матери. Об этом сообщает портал 74.ru.

ЧП произошло 8 сентября в деревне Яринка Уйского района в момент, когда мать ребенка отлучилась из дома. Девочка плакала, чем очень раздражала отчима. Мужчина пообещал, что успокоит младенца, но в итоге задушил девочку и спрятал тело в подпол. За это время сожители уехали в другой район.

Подозреваемый был задержан. По информации издания, мужчина ранее был судим за побои и кражу, и в тот момент находился под следствием по статье «Побои» за избиение ребенка месячной давности. Известно, что он злоупотреблял алкоголем.

Областной Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК, главный следователь региона Петр Решетников лично доложит о проведенных мероприятиях главе СК Александру Бастрыкину.

